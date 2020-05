‘Bespuger homostel Amsterdam aangehouden’

De slachtoffers liepen op 12 april hand in hand richting de supermarkt in Amsterdam Oost toen een groep jongens hen begon uit te schelden. In het filmpje, dat een van de slachtoffers maakte, is te zien hoe een jongen uit het groepje de twee uitscheldt. ‘Amsterdam, homo’s zijn niet normaal’, zegt de jongen, die ook een eigen video maakt. Verder werden de twee uitgescholden voor ‘kankerhomo’s’ en kregen ze nog enkele doodsverwensingen naar hun hoofd geslingerd. Wanneer slachtoffer Fabio Viana de scheldende jongen op camera probeert vast te leggen, krijgt hij ook nog een trap. Een omstander probeert de jongens te bedaren, maar zonder succes.



Het slachtoffer belt daarop het alarmnummer. Als de agenten ter plaatse arriveren, zijn de jongens al gevlucht. Zodra de politie later weer weg is, komen twee van de jongens op een scooter langsgereden. Zij spugen het stel in hun gezicht. Dat wordt, zeker in het licht van de coronacrisis, gezien als een zeer ernstig delict. De gemiddelde straf voor een ‘coronaspuger’ is bijna zestig dagen.