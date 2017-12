Van Veldhoven is tevreden dat de aanduiding van man of vrouw vervalt. ,,Sommige reizigers vinden de m/v vermelding op hun ov-chipkaart confronterend. Daarom ben ik blij dat er vanaf 20 december dit jaar zonder bureaucratische drempels op alle nieuwe ov-chipkaarten geen m/v vermelding staat.'' Andere ov-chipkaarten dan die van NS waren al zonder de vermelding m/v. ,,Het ov is één van de eerste sectoren die de m/v vermelding op hun passen schrapt. Ik hoop dat bedrijven in andere sectoren hun voorbeeld zullen volgen'', aldus de staatssecretaris (D66).

Bureaucratisch gedoe

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: ,,Niet iedereen past in het hokje man of vrouw. Dat hoeft ook helemaal niet. Heel goed dat er vanaf 20 december geen m/v vermelding meer staat.''



Sinds gisteren worden reizigers in de trein ook al niet meer aangesproken op hun geslacht. De NS heeft de aanhef 'dames en heren' in de mededelingen op stations en in de trein veranderd in 'beste reizigers'. Dat gebeurde tegelijk met de invoering van de nieuwe dienstregeling.