Bestelbus uitgebrand, eigenaar vermoedt opzet: ‘Weten dat ze ons hiermee kunnen pakken’

In Zutphen is vannacht een bestelbusje in vlammen opgegaan. Dit gebeurde rond half drie op de hoek van de Talmastraat met de Prof. Aalbersestraat. De eigenaresse van het bestelbusje vermoedt dat deze door een bekende in brand is gestoken. ,,Er zit voor 13.000 euro aan materiaal in.”

Bolien Tijkken (40) werd vannacht opgeschrikt door haar buurman. Die sloeg alarm nadat hij een harde knal op straat hoorde. ,,Toen we buiten kwamen zagen we onze bestelbus in lichterlaaie staan”, zegt Tijkken.

Vlammen aan voorkant eruit

De vlammen sloegen er uit de voorzijde van het bestelbusje vol uit. ,,Je bent volledig in shock. Weet niet wat je moet doen. Je wil wel wat doen, maar dat kan niet”, zegt Tijkken nog enigszins aangeslagen. De brandweer en politie waren snel ter plaatse. Tijkken: ,,Mijn man wilde nog wat dingen redden uit de bus, maar werd tegengehouden door de politie. Gelukkig ook maar. De brand sloeg echt hoog uit.”

Met een grote spreider heeft de brandweer de motorkap opengebroken om beter te kunnen blussen. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Duizenden euro's schade

De hulpdiensten wisten het bestelbusje echter niet te redden. Die is total loss. Extra zuur omdat Tijkken, die eigenaresse is van een schoonmaakbedrijf, het busje net heeft laten opknappen voor 1.000 euro. ,,Wat nog erger is, is het materiaal dat in de bus lag. Het busje was compleet volgeladen omdat we zaterdag naar een klus zouden gaan.”

Zo lagen er ladders, stofzuigers, hogedrukreinigers, waterzuigers en ander schoonmaakmateriaal in het busje. ,,In totaal voor zo'n 13.000 euro. We zijn maar een klein bedrijfje met drie werknemers en zijn pas vijf jaar bezig. Elke cent die we verdienen gaat dus weer terug het bedrijf in. Dit is een enorme klap voor ons.”

Tijkken overlegt nog met de verzekering over de schade van de auto, maar bijna zeker is dat ze geen geld terug krijgt voor al het verloren materiaal. ,,Daar heb je een aparte verzekering voor nodig. Die heb ik niet.”

Mogelijk opzet

Opvallend is dat het bestelbusje mogelijk is aangestoken. Tijkken vermoedt door een bekende van haar. ,,Iemand in de privésfeer, die dicht bij ons staat. Diegene weet dat hij ons hiermee kan pakken en mijn bedrijf kan schaden.”

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand, onder andere door camerabeelden uit de omgeving te bekijken. ,,We hopen dat daar iets uitkomt”, zegt Tijkken. Bij de pakken neerzitten doet ze niet. ,,Ik ga ervoor zorgen dat ik die klus vandaag alsnog kan doen. Ze krijgen ons niet zomaar klein.”

Een bestelbusje ging in vlammen op aan de Prof. Aalbersestraat in Zutphen.