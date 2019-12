Bestelbus vol drugs met straatwaarde van 10 miljoen euro van snelweg geplukt

Aanvankelijk meldde de politie dat de straatwaarde van de in beslag genomen MDMA 100 miljoen euro bedroeg. Later corrigeerde men dat naar 10 miljoen euro. De bestuurder van de bus, een 29-jarige Amsterdammer, is aangehouden. De verdovende middelen en de bus zijn in beslag genomen.



Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen de bus dinsdag rond 13.30 uur op de A2 ter hoogte van Best rijden in noordelijke richting. Om een controle uit te voeren gaven de agenten de bestuurder van de bus een volgteken. Tijdens de controle zagen de agenten door het achterraam van de bus een grote hoeveelheid dozen in de laadruimte liggen. In een open doos lag een plastic zak met een lichtbruine substantie. Omdat de agenten het vermoeden kregen dat het hier om verdovende middelen ging werd een nader onderzoek ingesteld.