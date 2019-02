Bestuurder Pinkpop-crash wordt vervolgd: ‘Hij reed onvoorzichtig en onoplettend’

De politie deed maandenlang onderzoek naar de aanrijding waarbij een man overleed en drie anderen zwaargewond raakten. De rechtszaak zal waarschijnlijk rond de zomer plaatsvinden.

Danny S. schepte in de vroege ochtend van 18 juni, na afloop van Pinkpop, vier festivalgangers bij de ingang van camping B. Een 35-jarige man Heerlenaar, een Pinkpopvrijwilliger, overleed. Drie anderen - een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een 23-jarige vrouw uit Heerlen - raakten in een coma en verkeerden enige tijd in levensgevaar. Zij zijn inmiddels aan de beterende hand. De slachtoffers zaten in een groepje op de weg, de bestuurder zou hen te laat gezien hebben.

Geen opzet, wel onvoorzichtig rijgedrag

,,De verdachte is te verwijten dat het ongeluk is ontstaan door onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag’’, schrijft het OM in een toelichting. Eerder bleek volgens justitie dat van kwade opzet geen sprake was.

Advocaat Nino Pennino staat de gewonde slachtoffers bij en vindt het goed dat de rechter gaat oordelen over de zaak waarover mensen ‘allerlei meningen’ hebben: ,,Dan komt er eindelijk duidelijkheid. Er wordt zo stigmatiserend gesproken in deze zaak, zo van: ‘de groep had niet op de weg moeten zitten, hoe kun je dat nou doen?’’’ Advocaat van de verdachte Raimon Maessen zal in de rechtszaal zijn inhoudelijke reactie geven, maar benadrukt dat de impact van de zaak ‘enorm’ is op het leven van alle betrokkenen, dus ook dat van de bestuurder Danny S. ,,Het onderzoek en deze vervolgingsbeslissing hebben ook lang op zich laten wachten.’’

Doorgereden

De bestuurder reed aanvankelijk ‘in shocktoestand’ door na het ongeluk, maar meldde zich later alsnog bij de politie. ,,Hij werd nietsvermoedend plots opgeschrikt door de aanrijding die zich vervolgens voltrok. Hij heeft niet kunnen ingrijpen’’, luidde de verklaring van diens advocaat. Over de snelheid waarmee hij reed, is nog niets bekendgemaakt. Volgens het OM had hij geen alcohol in zijn bloed.

Volgens de gemeente Landgraaf waren alle verkeersmaatregelen nageleefd en zijn er geen fouten gemaakt: ,,We hebben te maken gehad met een uiterst betreurenswaardig ongeval,’’ liet het gemeentebestuur in oktober weten. Een onafhankelijk onderzoek is dus onnodig.