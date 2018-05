Betaalautomaat slaat op hol en spuugt stortvloed munten uit

Tóch medische dossiers zoek in gevangenis­zie­ken­huis

10:07 In het gevangenisziekenhuis in Scheveningen zijn toch medische dossierstukken zoek geweest, zoals deze krant in maart onthulde. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming ontkende dat eerder tegenover de Tweede Kamer, maar in een zitting bij de medische tuchtraad gisteren kwam de aap uit de mouw: de stukken blijken in de papierbak te zijn gedumpt.