Betalen voor plastic in de supermarkt, dit merk jij er écht van: ‘Hoe serieus neem je deze wet dan?’

NS breidt dienstrege­ling volgend jaar uit: meer ic's tussen grote steden, IC-direct rijdt weer vaker

De NS gaat de dienstregeling volgend jaar uitbreiden. Vanaf 2024 zullen er in totaal 1800 extra treinen per week rijden, staat in een adviesaanvraag van de NS aan regionale overheden en reizigersorganisaties. Er komen vooral meer treinen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, omdat het aantal forensen dan het grootst is.