Betogers anti-Zwarte Piet tegengehouden bij Joure

Volgens de politie zijn er geen aanhoudingen verricht. ,,We zijn met beide groepen in gesprek gegaan en zo hebben we de blokkade binnen 20 minuten opgelost'', vertelt een woordvoerder van de politie. ,,Het belangrijkste van vandaag is dat de intocht van Sinterklaas zo feestelijk mogelijk verloopt. Het is natuurlijk niet toegestaan om zomaar te stoppen op de snelweg, en daar gaan we misschien later nog consequenties aan verbinden. We weten in elk geval om wie het gaat.''