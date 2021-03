Betogers Museumplein weg na ingrijpen ME; nu in stoet door Amsterdam

De mobiele eenheid (ME) heeft vandaag ingegrepen bij een betoging op het Museumplein in Amsterdam. Het plein is inmiddels leeg; een grote groep actievoerders trekt nu door de stad. Ook dat is verboden, laat de gemeente weten. Er is per direct een noodbevel afgekondigd.