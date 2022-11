Bets zag de dood in de ogen, maar vond door te gaan roeien de remedie tegen haar spierziekte

Koken & Eten Besparen? Annemarie (die acht kinderen heeft) koopt slim in: ‘Ik ga er vrijdag voor zitten’

Wat kunnen we leren van het wel en wee van grote gezinnen op het gebied van boodschappen en koken? Slim inkopen doen moet wel als je zoveel monden te voeden hebt. Zeker in tijden van extreem hoge prijzen. Annemarie Geerts, bekend van het tv-programma Waar doen ze het van, heeft acht kinderen. Hoe let zij op de kleintjes?

