Bevallen op het strand, in de bergen of onder water: het ‘nieuwe bevallen’ met een VR-bril op

Met videoBevallen op het strand? Of liever onder water of in de bergen? Barende vrouwen wanen zich dankzij virtual reality in een andere omgeving. Terwijl ze in werkelijkheid gewoon in de verloskamer zijn in de ziekenhuizen SKB in Winterswijk of ZGT in Almelo.