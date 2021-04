Beveiliger betrapt vier brandstichters bij priklocatie GGD in Apeldoorn

Van 4222 poppen tot liggen aan het water: zo viert Nederland deze extra warme en lange woensdag

31 maart De lente is losgebarsten. Vandaag wordt het opnieuw rond de 20 graden. Bovendien is het de eerste dag dat de avondklok een uurtje later begint, om 22.00 uur. We vroegen onze lezers: wat doen zij deze extra warme en lange woensdag? Van aan het water liggen tot fietsen: zo viert Nederland de lente.