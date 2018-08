'Beveiliger Wilders wilde met praatjes indruk maken op vrouwen'

In mei 2016 startte het Openbaar Ministerie een onderzoek tegen Faris K. (36) uit Utrecht, nadat bij de Criminele Inlichten Eenheid (CIE) informatie was binnengekomen dat K. politie-informatie zou doorverkopen aan criminelen. De voormalige Utrechtse politieagent werkte bij de Dienst Bewaken en Beveiligen en maakte onderdeel uit van het zogeheten Iristeam. Dit team maakte onder meer voorverkenningen van locaties waar Geert Wilders zou verschijnen. Na de melding van de CIE werd K. langdurig en intensief gevolgd. In februari 2017 werd K. aangehouden op verdenking van het schenden van het ambtsgeheim, waarna Wilders besloot zijn campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen tijdelijk op te schorten.



Het onderzoek dat het OM deed was stevig. Zo werden zijn telefoongesprekken afgeluisterd, werd hij geobserveerd en was zijn auto volgeplakt met afluisterapparatuur. Ook werd opgevraagd welke zoekslagen hij had gemaakt in de politiesystemen. Al snel bleek dat K. geen informatie doorverkocht aan criminelen, maar tegen allerlei vriendinnen opschepte over zijn werkzaamheden bij de DBB. Hij vertelde bijvoorbeeld over de bewapening van de beveiligers van Wilders, maar ook over de geheime verblijfplaatsen van de PVV-politicus. Daarnaast schepte K. op over het bezoek van een van de dochters van voormalig president Barack Obama.



In de afgeluisterde gesprekken is onder meer te horen dat K. de locatie van een van de huizen waar Wilders verblijft prijsgeeft. Daarnaast vertelt hij over de gang van zaken rondom de beveiliging van Wilders.