Beveiliging haven Rotterdam blijkt ‘diep corrupt’, hielp mee met smokkel 4000 kilo coke

‘Bekijk het eens even anders: we hebben er al dik tien maanden opzitten’

12 januari Toen duidelijk werd dat we nog wel een tijdje langer in lockdown zitten, appte ik mijn twee volwassen kinderen met een simpele boodschap: ‘Hou vol, jongens’. Ik wist best dat het maar woorden zijn, maar je wilt toch wat betekenen in hun gedachten op momenten die er toe doen. Altijd beter dan: ‘Hou d’r maar mee op, jongens, het wordt niks meer.’ Een pleidooi van journalist Frank Poorthuis.