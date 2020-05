Beveiliging Schiphol rammelt: drugscriminelen infiltreren luchthaven

Tijdens de coronacrisis stijgen van Schiphol nauwelijks vliegtuigen meer op. En dus staat de criminaliteit er nu op een laag pitje. Maar wanneer Nederlands grootste luchthaven op volle toeren draait, zijn er tal van kansen voor criminelen. Dan wordt de luchthaven structureel gebruikt voor de invoer van cocaïne en de uitvoer van synthetische drugs, aldus onderzoekers van Bureau Beke.



Om stiekem smokkelwaar door te voeren, maken criminele groeperingen gebruik van malafide Schipholpashouders die ook op gevoelige delen van de luchthaven kunnen komen, zoals de bagagekelder of de onderhoudshangars. Ze ronselen bijvoorbeeld schoonmakers of cateraars, die geld bijverdienen door drugs de luchthaven op of af te vervoeren.

Volledig scherm De beveiliging van Schiphol is niet waterdicht. Criminelen kunnen de luchthaven infiltreren, blijkt uit een rapport. © ANP

‘Hooggeplaatste mollen’

Volgens insiders bestaan er zelfs ‘hooggeplaatste mollen op Schiphol’, die gevoelige informatie doorspelen. ,,Toegang tot Schiphol is letterlijk veel waard voor georganiseerde criminelen”, schrijven onderzoekers van Bureau Beke. In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer schreven ze het rapport Ondermijning op en rond Schiphol. ,,Wie duurzaam infiltreert in de logistieke processen op Schiphol kan steeds weer concrete criminele projecten opzetten en uitvoeren.”

Het is daarom zorgelijk dat de registratie van de ruim 56.000 Schipholpassen niet waterdicht blijkt te zijn. Ontslagen werknemers worden niet altijd uit het systeem gehaald en wel geblokkeerde passen geven nog steeds toegang tot bepaalde gebieden. Schipholpashouders die verdacht zijn van strafbare feiten, maar nog niet zijn veroordeeld, blijven toegang houden tot de luchthaven. Hoeveel mensen ten onrechte een Schipholpas hebben, is niet bekend.

Quote Schip­hol-Oost wordt door veel responden­ten getypeerd als ‘grote blinde vlek’ in het veilig­heids­be­leid Onderzoeksrapport Ondermijning op en rond Schiphol, Bureau Beke

Bijzondere aandacht is volgens Bureau Beke nodig voor Schiphol-Oost, dat door insiders een ‘grote blinde vlek in het veiligheidsbeleid’ en een ‘locatie met criminele kansen’ wordt genoemd. Daar wordt onder meer gesleuteld aan vliegtuigen, zodat grondig verstopte smokkelwaar uit vliegtuigen kan worden gehaald.

Ook is er op Schiphol-Oost een bedrijventerrein waar sommige bedrijven zich juist lijken te vestigen om misdrijven te plegen. De FIU, die verdachte transacties registreert, telde in 2017 en 2018 in totaal 761 verdachte transacties met een totale waarde van 224 miljoen euro. Het gaat om bedrijven in het gebied van Schiphol-Centrum, Schiphol-Oost en Schiphol-Rijk.

Peperdure scanner

Quote Als het misgaat, worden over het algemeen alleen de uitvoer­ders gepakt De beveiliging van Schiphol laat nog te wensen over. Criminelen kennen de werkwijze en processen van douane, Koninklijke Marechaussee en de private beveiligers en spelen daarop in. En als het misgaat, worden over het algemeen alleen de uitvoerders gepakt en blijven de criminele structuren intact. Organisatoren en financiers worden vaak niet strafrechtelijk vervolgd.



Er zijn verschillende werkgroepen en projecten op Schiphol die met een publiek-private aanpak de beveiliging proberen te verbeteren. Volgens Bureau Beke worden echter te weinig mensen en middelen vrijgemaakt om ‘een impuls te geven aan de aanpak van ondermijning op een unieke locatie met tienduizenden medewerkers en een gigantische stroom goederen en passagiers.’

Volgens de onderzoekers valt er een dik boek te schrijven over alle smokkelmethoden die worden toegepast. Reizigers vervoeren drugs op of in hun lichaam, luchtvrachten worden gemanipuleerd met vervalste vrachtbrieven, drugs worden chemisch bewerkt om de geur te verhullen. Er wordt steeds meer geld gestoken in het prepareren van drugszendingen. Een Zuid-Amerikaans bedrijf uit een ‘risicosector’ heeft zelfs de duurste scanner besteld. ,,Het leek te bevestigen wat al langer werd vermoed: criminelen testen met de allerbeste apparatuur.’

Volledig scherm Cocaïne is de populairste drug om via Schiphol te smokkelen. © ANP XTRA

Stelen op bestelling

Cocaïne is de populairste drug om via Schiphol te smokkelen. Het overgrote deel van de zendingen kwam tussen 2016 en 2018 uit Suriname en Curaçao. Verder vallen de landen Brazilië en Aruba op.

Ook maakt het rapport melding van mobiele dadergroepen uit Centraal- of Oost-Europa, die systematisch winkeldiefstallen plegen op de airside van Schiphol, dus achter de douane. Ze kopen een goedkoop vliegticket om toegang te krijgen tot de taxfree winkels en lijken daar op bestelling zaken als dure parfums te stelen.

,,Het ondermijningsbeeld Schiphol laat op indringende wijze zien wat opsporingsambtenaren in diverse noodkreten lieten horen; criminele infiltratie bedreigt de veiligheid op de werkvloer en van de burgerluchtvaart”, zegt voorzitter van politievakbond NPB Jan Struijs in een reactie. ,,Dit rapport is de zoveelste noodkreet van opsporingsambtenaren. Het kabinet blijft de georganiseerde misdaad en de maatschappelijke schade daarvan onderschatten.” De NPB pleit voor een ‘deltaplan georganiseerde misdaad’ en 500 miljoen extra op jaarbasis voor de bestrijding.