Beverwijker overlijdt na schietpartij, eerste geval van moord of doodslag van dit jaar

PostNL stopt na 125 jaar met postboot in Biesbosch: ‘Drie uur varen voor paar brieven’

11:13 PostNL gaat stoppen met de postbezorging per boot in de Biesbosch. Drie uur varen voor vijf adressen is niet duurzaam en efficiënt, vindt het bedrijf. Het is nog niet bekend wanneer de laatste ‘postronde’ plaatsvindt. ,,Een datum hebben we nog niet’’, zegt een woordvoerder van PostNL. ,,Omdat we niet weten hoe de toekomst eruit gaat zien.’’