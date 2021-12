Bevolking groeit de komende jaren meer dan eerder gedacht

Omslag

De onderzoekers hadden eerder verwacht dat het aantal geboortes pas in 2023 en 2024 zou oplopen. Zij dachten dat tegen die tijd de ontwikkeling dat vrouwen steeds later moeder worden, zou stoppen. Volgens CBS-socioloog Tanja Traag lijkt het erop dat die omslag mede door corona wat vroeger komt.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tijdelijk

De pandemie heeft er ook voor gezorgd dat in 2020 en 2021 meer mensen zijn overleden. CBS gaat er vanuit dat dit een tijdelijke ontwikkeling is die weinig effect heeft op de bevolkingsgroei op de lange termijn. Door de vele reisbeperkingen kwamen minder migranten het land binnen. Tegelijk verhuisden minder mensen naar het buitenland. Daardoor is de bijdrage van migratie aan de bevolkingsgroei per saldo weinig veranderd. De onderzoekers verwachten dat deze ontwikkeling eveneens tijdelijk zal zijn.

De statistici hebben voor het eerst in drie jaar hun verwachtingen van het aantal huishoudens bijgesteld. Zij denken dat in 2038 de grens van 9 miljoen huishoudens zal worden bereikt. Dat is hoger dan de vorige prognose. Dat komt voornamelijk door de migratiegolf in het afgelopen decennium. Het was al te verwachten dat het aantal huishoudens hierdoor hoger uit zal pakken, maar dat is nu voor het eerst doorgerekend.