Bevriende buren dood gevonden: ‘Ik zag ze vaak samen biertje drinken, maar had ze al weken niet gezien’

Verslaafde vrouw bezorgt buurtbewo­ners nachtmer­ries: ‘Ik dacht een rustig leven te gaan leiden’

Ze hebben 30 jaar lang met veel plezier in de portiekwoning gewoond en er hun kinderen grootgebracht. Maar sinds een half jaar is het leven van een aantal ouderen en hun buren in een regelrechte nachtmerrie veranderd. De wooncorporatie heeft namelijk een verslaafde vrouw in een van de portiekwoningen gehuisvest, en daar komen de meest ongure types op af. ,,Ik ben echt bang.’