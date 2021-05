Bevrijdingsdag 2021: koud en nat, met hagel en onweer

Vanwege de coronacrisis is ook dit jaar Bevrijdingsdag vooral een online festijn. Weer voor buitenactiviteiten is het ook niet: het wordt een wisselvallige en koude dag, mogelijk zelfs een van de allerkoudste Bevrijdingsdagen ooit.

De temperatuur ligt vandaag met 9 tot 11 graden namelijk ver onder het gemiddelde: een graad of 15 tot 17. De oorzaak: een laag koude lucht hoog boven ons, én een lagedrukgebied op de Noordzee, in combinatie met een zeewind. Naast koude temperaturen zorgt die voor talrijke buien die vandaag over ons land trekken.

Lees ook 5 mei-lezing Angela Merkel vanuit Berlijn is officiële start Bevrijdingsdag

Top tien koudste 5-meidagen

Mogelijk eindigt deze dag zelfs in de top tien van koudste 5-meidagen. Dat gebeurt als het kwik in De Bilt onder dan 11,1 graden blijft. Daarnaast kunnen we vandaag rekenen op ‘hevige buien die overtrekken”, zegt Leon Saris van Weerplaza. ,,Op het ene moment schijnt de zon, op het andere kun je in de stromende regen komen.”

De allerkoudste Bevrijdingsdag was in 1979. Toen werd het slechts 7,2 graden. Voor de wármste 5 mei moeten we een stuk verder terug in de tijd: dat was 1916. Toen kwam de temperatuur in De Bilt uit op 29,3 graden, maar was er natuurlijk nog geen sprake van Bevrijdingsdag.

Onweer en hagel

Naast buiig en koud weer is er vandaag ook een stevige wind. Daarnaast is er kans op onweer en hagel. Saris: ,,Het meeste onweer zal in het oosten en het zuidoosten van het land zijn, maar het kan door het hele land gebeuren. Een enkele klap aan de kust sluit ik niet uit.”

Komend weekend schieten de temperaturen ineens omhoog. ,,Zaterdag krijgen we een warmtefront,” zegt Saris, ,,daarachter zit warme lucht. Daar komt bij dat wind vanuit het zuiden gaat waaien.” Zaterdag is het regenachtige en rond de 15 graden, zondag kan het kwik stijgen tot 20 á 25 graden. Wel valt er hier en daar nog een bui.

Vooral online

Net als vorig jaar vindt de Nationale Viering van Bevrijdingsdag vanwege de coronacrisis vandaag vooral online plaats. Deze begon om 12.00 uur in het Kunstmuseum Den Haag. Vanuit deze locatie is rechtstreeks contact gelegd met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die vanuit Berlijn de 5 mei-lezing gaf.

De 5 mei-kinderlezing wordt gehouden door de 12-jarige Mily Al-Azzazi. Studenten gaan ook met bondskanselier Merkel en minister-president Rutte in gesprek over vrijheid. Minister-president Rutte ontsteekt dan om 13.00 uur het Bevrijdingsvuur: het startsein voor alle (online) activiteiten op 5 mei.

De veertien Bevrijdingsfestivals bieden nu een gezamenlijk online programma aan met 300 artiesten vanuit alle provincies. De Ambassadeurs van de Vrijheid Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser verbinden de festivals met een livestream vanuit een bijzondere locatie.

Wat is er allemaal te doen vandaag? Onderaan dit artikel vind je een overzicht!