Bewaker Abdul slaapt met zijn gezin in kelder: ‘Ik wil weg hier, maakt niet uit waarheen’

Abdul, zijn vrouw en zeven kinderen houden zich momenteel schuil in de kelder van een oud gebouw in Kaboel. Ze regelden het onderkomen via bekenden. Het gezin brengt daar de nacht door op het tapijt, in een ruimte van zes bij zes meter zonder verlichting.



Slapen doet Abdul zelf maar amper, vertelt hij via de telefoon. ,,Ik ben bang, vooral ‘s nachts. Elke nacht lig ik tot vier uur wakker. Ik ben niet zozeer bang voor mezelf, maar vooral voor mijn kinderen. Ze zijn nog zo jong. En we lopen gevaar.’’



Op foto’s die Abdul stuurt kijken ze met een kalme, sombere blik de camera in. De jongste, een peuter nog, zit bij hem op schoot. ,,We zijn hier veilig, voorlopig, het gaat nu goed. Maar we kunnen niet naar buiten. Het is net een gevangenis. Mijn kinderen kunnen niet naar school. We hebben al onze spullen achter moeten laten.’’