‘Bewijs tegen Zeeuwse terreurverdachte voor deelname executie Syrische militair groeit’

De man was daar vijf jaar geleden komen wonen met zijn vrouw en zeven, veelal nog jonge kinderen. De Syriër wordt verdacht van terrorisme en oorlogsmisdrijven in zijn thuisland. Volgens het OM was Al K. commandant van de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra en zou hij hebben deelgenomen aan de gewapende strijd. Hij vocht onder de strijdersnaam Abu Khuder. Het bataljon waarover de verdachte het commando zou hebben gehad staat bekend als Ghuraba’a Mohassan (Vreemdelingen van Mohassan). Bij de doorzoeking van zijn woning werd beslag gelegd op documenten en onder meer een computer en telefoon.

Executie

De Syriër ontkent, maar het OM zegt dat niets in het dossier zijn lezing ondersteunt, zo bleek tijdens een zitting op de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. ,,Sterker nog, zijn lezing wordt eerder tegengesproken”, stelde het OM. Zo is er bijvoorbeeld een video van de executie, waar Al K. in te zien is.



Op de beelden is te zien hoe de buiten gevecht gestelde militair met ontbloot bovenlijf naar de oever van de Eufraat wordt geleid en doodgeschoten. De politie onderzoekt nog of Abu Khuder, zoals zijn strijdnaam luidt, ook betrokken is bij andere oorlogsmisdrijven.