Bewijs voor liquidaties dankzij blunder president motorclub

De berichten stammen uit februari 2017. Keylow spreekt erin met een vermeende opdrachtgever, Jermaine B., over de voorgenomen liquidatie van de Amsterdamse crimineel Inchomar Balentien. De twee spreken over de voorgenomen moord alsof het de normaalste zaak van de wereld is. ,,Als je hem dit weekend of maandag nog (doet) geef ik je snel 80 zonder gezeik’’, schrijft B. Hij bedoelt daarmee waarschijnlijk dat hij 80.000 euro wil betalen voor de huurmoord. ,,Ok. Maak er werk van’’, reageert Keylow, waarop B. schrijft: ,,Omdat jij vriend van onze broeder was behandel ik je extra (goed). Zou niemand zo veel geven voor die hond, maar hij is dichtbij jou. Een goede om de motor ff te starten.’’ De moord op Balentien zou de eerste moeten worden voor de kort daarvoor opgerichte motorclub. De liquidatie ging overigens niet door. In april van dit jaar is Balentien alsnog doodgeschoten in de Amsterdamse Bijlmer.



In maart 2017 komt het opnieuw niet tot een daadwerkelijke moordpoging, door een opmerkelijke interventie van de politie. Politieagenten hebben het gevoel dat er iets niet pluis is en arresteren in Amsterdam drie verdachten wegens verdacht gedrag: Orhan P., Moriën J. en Willem B.. Ze blijken in het bezit van automatische vuurwapens, twee handvuurwapens, een geluidsdemper, een gestolen auto en flessen benzine.



De recherche is er dan al van overtuigd dat zij iemand wilden ombrengen, maar concreet bewijs was er op dat moment nog niet. Uiteindelijk worden zij slechts veroordeeld voor wapenbezit en het kopen van een gestolen auto. Met de door hun voorman opgeslagen versleutelde gesprekken denkt het OM nu alsnog te kunnen bewijzen dat het drietal van plan was iemand te vermoorden. Zij worden nu vervolgd voor het voorbereiden van een moord. Het OM heeft naast de PGP-gesprekken ook sterk bewijs in handen door de verklaringen die medeverdachte Tony de G. als kroongetuige heeft afgelegd.