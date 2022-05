Bewolking op Bevrijdingsdag hardnekkiger dan gedacht, alsnog prima festivalweer

De verwachting voor 5 mei was zonnig lenteweer met zo'n 16 à 17 graden, lokaal zelfs 20 graden. Dat laatste klopt, maar de bewolking is vanochtend hardnekkiger dan gedacht. ,,Het valt nu nog wel een beetje tegen, ja”, vertelt Weerplaza-meteoroloog Wouter van Bernebeek. ,,In het oosten is wel volop zon hoor, als je -zeg maar- een lijn zou trekken van Groningen naar Arnhem en Eindhoven. Maar westelijk daarvan zijn meer wolkenvelden dan gedacht.”

Geen wind

Toch hoeven bevrijdingsfestivalgangers in bijvoorbeeld Vlissingen niet te treuren. Geleidelijk aan zal de zon door de bewolking breken. ,,In zo'n geval wordt het helemaal fijn weer”, stelt Van Bernebeek over de feestgangers. ,,Met zon kan het lokaal wel 20 graden worden. Daarnaast waait het nauwelijks.”

Het weekend belooft grotendeels droog te worden met aangename temperaturen van 15 tot 18 graden. De enige kans op regen ziet de meteoroloog op zaterdagochtend. ,,Dan kunnen er wat buien vallen, maar dat is dus plaatselijk. Daarna zal het zeker een week droog zijn.”

Zuur voor boeren dus, die al waarschuwden voor voedseltekorten door de voorjaarsdroogte. Van Bernebeek: ,,Het is echt een droge periode. Ik zie het pas in de tweede helft van mei weer gebeuren dat het kan gaan regenen.” Want ook na zondag stijgen de temperaturen: het wordt dan een paar dagen op rij warmer dan 20 graden.

