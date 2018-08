Bewoner FPA-kliniek: Speed werd mij per post toegezonden

Privacypa­niek? Rode stip op festival, kerkdienst anoniem

8:05 Mag in de kerk nog gebeden worden voor een zieke? Kunnen geslaagden wel in het dorpsblad? Mag de kroost gewoon op de schoolfoto? Sinds de nieuwe wet steekt geregeld privacypaniek de kop op, met als laatste symptoom de 'rode stip' voor festivalgangers die niet op de foto willen. ,,We moeten er nog een beetje wennen.''