Bewoner zet container rechtop in Apeldoornse woonwijk, dan wordt er plots geschoten

Klemgereden

Wat de aanleiding van de schietpartij was, is nog niet bekend. Dat moet uit onderzoek blijken. De politie maakte na het incident jacht op de daders. Al snel werd een auto klemgereden aan de Molenstraat-Centrum, zo'n 4 kilometer verderop.

Via een megafoon vertelden de agenten stapsgewijs hoe de verdachten uit de auto moesten komen. Dat is standaardprocedure als er mogelijk vuurwapens in het spel zijn. De vier aangehouden mannen zijn 45, 35, 29 en 22 jaar oud. Zij zitten nog vast. De auto is in beslag genomen en door een berger afgesleept.