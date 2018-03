'Bezorgd om Coöperatie Laatste Wil? Doe aangifte'

Mensen die vrezen dat Coöperatie Laatste Wil (CLW) hun geliefden heeft geholpen met zelfdoding of van plan is hen te helpen, kunnen het beste zelf aangifte doen. Dat stelt Joep Hubben (hoogleraar gezondheidsrecht Rijksuniversiteit Groningen).

Zo’n aangifte is volgens Hubben de enige manier om op dit moment een onderzoek tegen de omstreden vereniging van de grond te krijgen. ,,En dan nog is het altijd aan justitie om zo’n onderzoek door te zetten.’’

Hubben reageert daarmee op de commotie over de zelfdoding van de 19-jarige Ximena Knol. Volgens Ximena’s ouders is hun dochter op het spoor van zelfdoding gebracht door de publiciteit rond de Coöperatie Laatste Wil en de promotie van een ‘veilig en humaan’ zelfmoordmiddel. Zonder die berichtgeving had hun depressieve dochter de fatale stap niet genomen. Dat middel bleek namelijk makkelijk en goedkoop op internet te vinden.

Boegbeeld

Vader Randy Knol neemt het vooral de politiek kwalijk dat zij niet direct hebben ingegrepen bij de eerste maatschappelijke discussie over het middel afgelopen september. ,,De minister had toen direct een streng verbod moeten afkondigen op dit middel dat zo gevaarlijk is en zo gemakkelijk te misbruiken. Dan had ik nu nog een dochter gehad waar ik, ondanks de problemen, van had kunnen genieten. Nu is ze een boegbeeld tegen het middel.''

Als de ouders daadwerkelijk een verband zien tussen de adviezen van CLW en de dood van hun dochter, dan zou een aangifte volgens hoogleraar Hubben een logische stap zijn. Volgens artikel 294 van het Wetboek van Strafrecht -het artikel waar het in discussies over euthanasie vaak over gaat- zijn mensen strafbaar die ‘opzettelijk behulpzaam’ zijn bij een zelfdoding of ‘middelen daartoe verschaffen’.

Volgens Hubben moet het juridische begrip ‘behulpzaam’ ruim worden opgevat. Hij refereert aan de veelbesproken zaak rond Albert Heringa die zijn 99-jarige stiefmoeder bij haar zelfdoding hielp en schuldig werd bevonden. ,,Voor mensen die geen arts zijn geldt: je kan ook strafbaar zijn als je mensen helpt om zo'n middel te vinden en aan te schaffen.''

Onderzoek

Psycholoog René Diekstra, advocaten Sébas Diekstra en Robert van der Laan vroegen het OM in deze krant gisteren om zélf een onderzoek naar de Coöperatie Laatste Wil te starten om erachter te komen of er inmiddels al hulp is geweest bij zelfdoding; iets wat de club zelf ontkent. Volgens bestuurslid Petra de Jong zijn er alleen nog ‘inkoopgroepen’ samengesteld om te zijner tijd een kilo van het zelfmoordmiddel aan te schaffen.

Volledig scherm De overleden Ximena met haar hond. © RTL Late Night

Het standpunt van het OM tot nu toe was altijd dat er eerst een strafbaar feit moet plaatsvinden -in dit geval: een zelfdoding- vóór er onderzoek of vervolging mogelijk is. Of het OM nu toch een onderzoek instelt, wilde het gisteren niet zeggen. De ouders van Ximena hebben er wel, tijdens een bezoek aan het OM, op aangedrongen. Vader Randy Knol: ,,We zien geen nut in aangifte, het OM moet het zelf oppakken.''

Hosanna

Volgens hem zet de coöperatie aan tot zelfdoding. ,,Ximena heeft op Google gezocht naar publicaties van het CLW over het poeder. Voordat die club met een-hosanna-in-de-hoge-verhaal kwam, wist niemand van dit middel. CLW heeft het wereldkundig gemaakt en zo kwam de informatie ook bij mijn dochter terecht.''

Volgens advocaat Diekstra is het pleidooi voor een onderzoek kansrijk. ,,Het OM start wel vaker oriënterende onderzoeken. Vooral wanneer er nog niet voldoende aanwijzingen voor een gepleegd misdrijf zijn.” Volgens hoogleraar Hubben is er nog een andere juridische route; dat het OM de Inspectie voor de Gezondheidszorg vraagt een onderzoek in te stellen.

Diekstra sluit niet uit dat CLW al behulpzaam is geweest bij zelfdoding of de middelen al heeft verstrekt. De advocaat maakt zich in het algemeen ernstige zorgen over de manier waarop de coöperatie het zelfmoordmiddel promoot. ,,Ons verzoek tot een onderzoek staat los van Ximena.”