Bibberende studenten door hoge energiekosten: ‘Huisbazen zetten verwarming ineens lager’

Koning laat onderzoek doen naar rol Koninklijk Huis in koloniale geschiede­nis

De koning laat onafhankelijk onderzoek doen naar de rol van het Koninklijk Huis in de koloniale geschiedenis. Het onderzoek neemt drie jaar in beslag en gaat over de periode van de late 16de eeuw tot het postkoloniale heden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

6 december