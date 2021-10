Biblebelt kleurt donkerder op coronakaart, GGD voorziet oplevingen van het virus

Gelovige transgen­der Anna kan eindelijk zichzelf zijn: ‘Ik heb mijn hele leven toneelge­speeld’

6 oktober It’s never too late to be yourself. Het is sinds twee jaar het levensmotto van Anna den Boer. De Oud-Beijerlandse (47) kon toen écht niet langer meer haar mannelijk lichaam verdragen: ze voelde zich vrouw, wilde vrouw worden en werd het ook. Transgender Anna knokte zich uiteindelijk - in Biblebeltgebied - met ook het geloof als steun naar haar lichamelijke en geestelijke bevrijding.