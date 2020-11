Bibliotheken verwijderen boeken met Zwarte Piet: ‘In strijd met de goede zeden’

BV de Liefde Tony werd gewaar­schuwd: ‘Twee mannen op de dansvloer, dat kan niet in Argentinië’

10 november In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Na 45 jaar is Tony (64) nog altijd verliefd op Andreas (66). Hun bruiloft vierden ze twee keer.