Bieb universiteit Maastricht ontruimd om mogelijk explosief

rusthof-schandaal Burgemees­ter Amersfoort krijgt doodsbe­drei­gin­gen van gebroken vader: ‘Ik hoop dat je kids doodgaan’

De 51-jarige R. brak volledig, toen hij in de krant las over geestenjagers die op begraafplaats Rusthof in Amersfoort contact probeerden te maken met de geesten van overleden kinderen. Hij bedreigde burgemeester Bolsius en wel zodanig, dat zijn vrouw niet meer naar haar werk durfde. ,,Ik hoop dat je kids doodgaan en dat je voelt wat je ons als ouders hebt aangedaan.”

14 april