Bied excuses aan voor het slavernijverleden, Rutte - hoe kun je daar tegen zijn?

Nieuwe grote zoektocht naar lichaam vermiste studente Sumanta Bansi

30 juni De politie heeft vanmorgen de zoektocht naar de in 2018 verdwenen studente Sumanta Bansi (22) hervat. Gezocht wordt in recreatiegebied De Hulk in Scharwoude, waar al twee keer eerder werd gezocht. Dit keer wordt een ander deel van het gebied uitgekamd, bevestigt de politie Noord-Holland aan deze site.