Big Brother komt terug op tv

Big Brother werd eind vorige eeuw bedacht door John de Mol en kwam eind 1999 op de Nederlandse tv. Twaalf onbekende Nederlanders werden ruim 100 dagen samen in een huis gezet en dag en nacht gevolgd door camera's. Bewoner Bart Spring in 't Veld won de eerste reeks.

Endemol Shine-topman Boudewijn Beusmans maakte in februari vorig jaar al bekend dat er met een aantal partijen verkennende gesprekken werden gevoerd over terugkeer van het realityprogramma. Dit omdat zijn bedrijf de nadrukkelijke ambitie heeft om Big Brother - ooit bedacht door John de Mol en Paul Römer - weer op de buis te brengen. ,,Het is relevanter dan ooit in de huidige context. We weten meer en meer van elkaar. Het blijft een interessante vraag wat er gebeurt als je mensen met elkaar in één huis zet. Big Brother biedt de kans om maatschappelijke thema’s aan te kaarten”, aldus Beusmans.