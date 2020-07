Bij Ameland in zee gevonden lichaam is van vermist Duits meisje (14)

Het meisje werd sinds zaterdagavond 22.30 uur vermist. Haar vader sloeg alarm, nadat hij met twee dochters in zee van de zonsondergang had genoten. Ze waren afgedreven door de sterke stroming, waarna de vader de 14-jarige niet meer zag. Hij deed nog een reddingspoging, maar kwam zelf ook in de problemen. Hij en zijn andere dochter wisten het strand te bereiken.



Na haar vermissing werd een grote zoektocht op touw gezet, waarbij naast reddingswerkers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) ook Defensie en tientallen vissers betrokken waren. Daarbij werden veel hulpmiddelen ingezet, waaronder helikopters, reddingsboten, en een onderwaterdrone. Zondagavond werd besloten de reddingsactie te stoppen, omdat aangenomen werd dat het meisje niet langer in leven is.



Wel werd er tot nu toe doorgezocht naar haar lichaam, onder meer langs de kustlijn. Een zoekteam van de Landelijke Eenheid van de politie vond het stoffelijk overschot vanmiddag in de Noordzee, een schip van de KNRM heeft het naar het eiland gebracht. Direct na de vondst van het stoffelijk overschot is de familie geïnformeerd, aldus de politie. Na identificatie is het lichaam overgedragen.