Bij de VVD bestaat een fundamenteel probleem

Man overleden bij steekpar­tij in daklozenop­vang in Den Haag, drie aanhoudin­gen

7:24 Na een ruzie in de opvang voor daklozen van de Kesslerstichting aan de Zamenhofstraat in Den Haag is vannacht een man overleden. Hij werd doodgestoken. De politie heeft inmiddels drie personen aangehouden die betrokken zijn bij de steekpartij. Onduidelijk is nog wie de dader is. De drie verdachten zaten in dezelfde kamer als het slachtoffer.