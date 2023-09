Bij deze huisbaas woon je in een monumentaal pand voor 440 euro per maand: ‘Wij zijn een vreemde eend in de bijt’

Inburgeren bij de Bond van Platte­lands­vrou­wen

Pas getrouwd woonden we in een klein dorp op Walcheren. Mijn man was er onderwijzer. Als rechtgeaarde Zeeuw werd hij al snel in de boerengemeenschap opgenomen. Ik kwam uit de Randstad en had meer moeite met inburgeren. Sprak de ‘eige taole’niet. Om er in te komen werd ik lid van de Bond van Plattelandsvrouwen.