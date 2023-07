Bij deze tankstations betaal je zondag heel even 1,15 euro voor een liter benzine - maar hoe laat precies?

Het gaat namelijk om een speciale actie van Tinq. In totaal kun je in heel Nederland zondag bij 22 tankstations van Tinq gedurende 22 minuten tanken voor de brandstofprijzen van 22 jaar geleden. De Harderwijkse brandstofleverancier bestaat in september 22 jaar, maar de speciale actie is vervroegd omdat op 1 juli, de accijnsverhoging in gaat.

In deze regio doen de tankstations aan de Vredenseweg in Winterswijk, de Verkeersweg in Harderwijk, de Europaweg Heerde en de Emmerikseweg in Zutphen aan de actie mee. Hoe laat je daar dan moet zijn, maakt Tinq in de loop van de zondag bekend.

Tijdens de actie betaal je bij de deelnemende tankstations voor benzine tussen de 1,15 en 1,21 eurocent en voor diesel 0,85 eurocent per liter.

Grimmige sfeer

In maart vorig jaar had Tinq een vergelijkbare actie. Dat zorgde toen voor enorme wachtrijen, maar ook voor een grimmige sfeer in Eerbeek. De actie moest daarom voortijdig worden gestaakt.

Daar zegt Tinq nu van te hebben geleerd: deze keer wordt er een team van beveiligers opgetrommeld. Twee uur voor de start van de acties zijn deze beveiligers op de 22 tankstations aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Het is overigens niet de bedoeling dat mensen snel wat jerrycans gaan volgooien. En vrachtwagenschauffeurs mogen niet aan de actie deelnemen, want die is alleen bedoeld voor auto's.