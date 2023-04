Bij opstijgen gaat het mis: piloot gewond na ongeluk met zweefvliegtuig

Wanneer er een Iraanse jongen in de kerk staat, weet Arriën één ding zeker: ‘Laten hem niet meer los’

Wat doe je als je op zondagochtend rustig aan de koffie in de kerk zit en er ineens een radeloze jongen uit Iran voor je neus staat? Arriën en zijn gemeenteleden twijfelden geen moment en besloten hem te helpen. Een verhaal over moed, doorzettingsvermogen én over omkijken naar elkaar. En over de nieuwe toekomst die Rayan* gegeven werd.