Bijenhype kent ook een keerzijde: dieven nemen bijenkasten mee

Niet alleen Nederland, maar heel Europa schreeuwt om bijen. De vraag is veel groter dan het aanbod. Keerzijde van de hype is dat de nuttige insecten een prooi zijn voor dieven.

In Vlaanderen was het afgelopen week weer raak. Bijenkasten van een 81-jarige imker werden voor de tweede keer in korte tijd meegenomen door onbekenden. Het was in Vlaanderen al de vijfde keer dit jaar dat dieven met bijenkasten aan de haal gingen.

In Nederland is bijendiefstal een betrekkelijk nieuw fenomeen, maar door de stijgende vraag naar bijen vrezen imkers het ergste. In juni werd Ben Kogelman uit Raalte bestolen van 250.000 bijen, een strop van dik tienduizend euro. De woede was groot. ,,Je bent mét en vóór de natuur bezig. En dan komen dit soort gasten." De Raaltenaar denkt dat het professionals waren. ,,Ze hebben het neusje van de zalm eruit gepikt." Bijen zijn goede business. ,,Als je weet hoe het werkt, kun je er een goede boterham mee verdienen. We hebben de tijd mee, bijen zijn in trek."

Bijenhype

Er is volgens hem sprake van een ware bijenhype. Doordat er veel aandacht is voor het steeds geringere aantal bijen, zijn er steeds meer mensen die zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de diertjes. Steeds meer jongeren en vrouwen houden zich volgens Kogelman bezig met de insecten, ook in de grote steden. ,,De vraag is groter dan we aankunnen."

Henk Boot, imker uit Etten-Leur, onderschrijft het verhaal van zijn collega Kogelman. ,,In heel Europa is een tekort aan bijen. Aangezien het behoorlijk wat tijd en moeite kost om een goed bijenvolk op te bouwen, willen sommige lieden daar kennelijk niet op wachten en gaan ze over op diefstal. Zeker nu alles is verdroogd, trekken imkers alles uit de kast om hun bijen te laten overleven. En dan krijg je zoiets. Wij vrezen vooral volgend jaar, nu onze bijenvolken minder groot zijn door de droogte en de vraag alleen maar is gegroeid." Boot wil eigenlijk niet nadenken over het nemen van maatregelen tegen bijendiefstal. ,,Moeten we onze kasten aan de ketting leggen? Dat is toch niet te doen?"

