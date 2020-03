Bijenkorf sluit per direct alle winkels vanwege coronavirus

De sluiting is volgens de Bijenkorf tot nader order. De webwinkel van het warenhuis blijft wel geopend. ,,De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en klanten hebben altijd onze prioriteit. Daarom zijn wij na de afweging van verschillende factoren tot de conclusie gekomen dat het beter is onze winkels per direct te sluiten”, aldus ceo Giovanni Colauto.



De Bijenkorf heeft in zeven steden in Nederland een winkel, waaronder in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Verder heeft de Bijenkorf een distributiecentrum in Tilburg. Bij het bedrijf werken in totaal 3000 werknemers.