Bijna 30.000 euro opgehaald voor zieke Cloé (9)

De actie werd opgezet door moeder Cindy zelf. Zij en haar man waren radeloos. Hun Chloé heeft volgens artsen niet meer dan weken te leven, haar hersentumor is niet meer te behandelen. Het is de grootste, maar niet de enige zorg van het gezin. Door allerlei omstandigheden is er namelijk geen geld voor een uitvaart. ‘Moeten we haar dan in een zak stoppen of zo?’, vroegen ze zich af.