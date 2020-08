Bijna 300 meldingen van dieren met hittestress

Extreem

,,Onze vrees dat door de warmere zomers dieren steeds meer in de problemen komen, wordt door deze cijfers bevestigd. Dieren moeten worden beschermd tegen extreme weersomstandigheden, zoals hitte en kou. Dat staat in de ‘Wet dieren’. Toch spreken veel meldingen over ernstige hittestresssymptomen: trillen, flink hijgen, hoge ademfrequentie en de tong uit de mond. In de wei is van bescherming veelal geen sprake. Dat is onnodig en erg naar voor de dieren. Daarom vragen we de minister om de wet te handhaven en schaduw te verplichten,” zegt Hilhorst.