Bijna bouwden deze studenten de langste bierkrattenbrug ter wereld

Onveilig

Maar om het record ook echt over te kunnen nemen, moest de brug minimaal een uur lang blijven staan. Dat ging mis. Want bij het weghalen van de ondersteunende steigerplanken zakten enkele kratten weg, precies in het midden. „Dat hadden we nog wel kunnen hebben, als we voldoende druk vanaf de zijkant konden geven”, legt Renier Timmerman namens de bouwcommissie uit. „Maar we konden de druk niet verder verhogen. Daarom had het geen zin de poging voort te zetten. Ook uit het oog van de veiligheid.”