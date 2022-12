Bijzonder afscheid van Jesse (20): zijn kist wordt achterop een dieplader naar het kerkhof gebracht

Bij dit bedrijf krijg je een stagever­goe­ding van 1600 euro per maand

Stagelopen is de manier voor studenten om te ervaren hoe het er echt aan toe gaat op de werkvloer. Vaak is het hard werken en dan is een lekkere vergoeding mooi meegenomen. Een stage in de advocatuur levert met gemiddeld 679 euro per maand vaak het meeste op. Maar er zijn ook bedrijven die ruim het dubbele aan hun stagiaires betalen.

11:11