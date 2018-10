Bijzonder bloedtransport stapvoets en uiterst voorzichtig over A4

De cassettes, met daarin de diepgevroren stamcellen, hangen aan rails in vaten. Die zijn gevuld met vloeibare stikstof. Deze stikstof mag niet klotsen, zegt woordvoerder Robert Heckert van Sanquin Bloedvoorziening in het Noordhollands Dagblad. Dan ontstaat al gauw het gevaar dat de vaten gaan lekken of dat de temperatuur boven de -160 graden Celsius komt.

In Leiden moeten de stikstofvaten eerst in de lift en daarna stapvoets over de weg. Op de A4 wordt niet harder gereden dan 60 kilometer per uur. Het totale proces duurt naar verwachting twee uur.

Erg belangrijk

Sanquin Bloedvoorziening heeft besloten voortaan vanuit Amsterdam te werken met het materiaal, dat voor de speciale navelstrengbloedbank wordt vergaard bij geboorten op verschillende plekken in Nederland. Aanstaande moeders kunnen zich daarvoor opgeven. De afname is niet belastend, voor moeder noch kind, aldus een woordvoerder, maar wel erg belangrijk.

,,In het navelstrengbloed van een pasgeboren baby zitten waardevolle stamcellen. Ze worden bewaard voor patiënten. Dat zijn vooral kankerpatiënten bij wie de chemotherapie hun stamcellen kapot heeft gemaakt. Zonder nieuwe stamcellen zijn ze vaak ten dode opgeschreven.”

Navelstrengdonaties

Er worden per jaar ongeveer 1500 navelstrengdonaties afgenomen, in Amsterdam (OLVG), Bergen op Zoom (Bravis Ziekenhuis) en Delft (Reinier de Graaf Ziekenhuis en het Verloskundig Samenwerkings Verband voor de regio).