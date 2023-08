Bijzonder gesprek tussen rechter en verdachte: ‘Als u drie keer Playboy leest, koopt u toch ook ‘n nieuwe?’

Als de Haagse Maarten een nieuwe schoonmaakster zoekt, heeft hij opvallende voorwaarden: ze moet haar werk doen terwijl ze gekleed is in lingerie met jarretels. Daarnaast wil hij graag opwindende foto’s van haar maken. Volgens Maarten een gelijkwaardige werkrelatie, volgens het Openbaar Ministerie (OM) seksuele uitbuiting.

In de rechtbank hangt een gespannen sfeer tussen verdachte Maarten S. en de rechters. Het gesprek gaat, behalve over de schoonmaakster, ook over de vraag of S. ‘macht heeft gehad over zijn buitenlandse vrouwen’, zoals het OM stelt. S. heeft in de ogen van het OM een machtig wapen in handen tijdens zijn relaties: als de vrouwen bij hem weg willen, moeten ze ook het land uit. Volgens Maarten hebben zij echter een gewone relatie en kunnen zij gaan en staan waar ze willen.

Namens AD Haagsche Courant woonde rechtbankverslaggever Jorina Haspels de zaak bij. In de podcast De Zaak X vertelt ze erover. ,,Je moet je voorstellen: in zo’n heel klinische zaal, met rechters, officier én zijn ouders erbij vertelde hij wat hij wilde van vrouwen op seksueel gebied. En zonder enige gene.’’ Volgens Haspels een bijzondere middag: ,,Ik heb niet vaak dat ik in de rechtbank zit en denk: ‘Mag ik weg hier?’.’’

Dit is de eerste aflevering van het tweede seizoen van de podcastserie De Zaak X. Na het eerste seizoen gaven veel luisteraars aan dat ze de uitspraak in de afleveringen misten. In dit seizoen hoor je in iedere aflevering de straf die de verdachte heeft gekregen.

