Bijzonder huwelijksaanzoek Almelo met hulp van de politie

Een melding van woninginbraak werd in scène gezet. Er zouden sieraden zijn gestolen uit een woning. De 'verdachte' van deze inbraak zou zijn weggereden in een auto die leek op die van Michael en Anne-Marie. De auto werd daarom tijdens een controle aan de kant gezet en de bestuurder gefouilleerd. En daar trof de politie een bijzonder item aan: de ring voor het huwelijksaanzoek.

De aanstaande bruid had niets in de gaten. Nadat ze van de eerste schrik bekomen was, zei ze volmondig JA!