Bijzonder inkijkje in harde kern Feyenoord: ‘Denk niet dat bedreigende teksten tot uitvoer worden gebracht’

Samir kreeg door blunder een ‘lage’ straf voor doodschie­ten Bas, gaat justitie dat nu goedmaken?

Samir El Y., de man die in de zomer van 2020 Bas van Wijk doodschoot, kreeg in mei 2021, mede door een tenenkrommende blunder van het Openbaar Ministerie, negen jaar cel en tbs terwijl achttien jaar cel en tbs was geëist. Woensdag begint de ‘hersteloperatie’ van justitie: het hoger beroep. Gaat het nu dan wel goed?