'Bijzonder natuurverschijnsel': het regent in het zuiden

Rondom Tilburg werd vanmorgen rond 7.40 uur 'matige neerslag' verwacht. Die pret houdt zo'n 50 minuten aan. Ook in het westen van Brabant regent het al even. Rond een uur of 11.00 zou ook in Gelderland een aantal druppels kunnen vallen.



De verkoeling is van korte duur. Vanmiddag neemt de zon opnieuw de overhand en loopt de temperatuur lokaal zelfs op tot 35 graden.



Let wel goed op, want het natte asfalt kan behoorlijk glad zijn, waarschuwt onder anderen een weginspecteur uit Brabant. Na lange periode van droogte kan er een gladde laag op het wegdek ontstaan. Water en olie kunnen volgens hem niet in het asfalt trekken door de stofdeeltjes op de weg.