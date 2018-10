Bijzonder stamceltransport rijdt uiterst voorzichtig over A4

De cassettes, met daarin de diepgevroren stamcellen, hangen aan rails in vaten. Die zijn gevuld met vloeibare stikstof. Deze stikstof mag niet klotsen, zegt woordvoerder Robert Heckert van Sanquin Bloedvoorziening tegen deze krant. Dan ontstaat al gauw het gevaar dat de vaten gaan lekken of dat de temperatuur boven de -160 graden Celsius komt. ,,Als het misgaat, dan moet er ingegrepen worden. Dan moeten we stikstof bijvullen om de temperatuur op peil te houden. Daar zijn plekken onderweg voor uitgestippeld."

Al maandenlang wordt er aan de voorbereiding van de verhuizing van de preparaten gewerkt. ,,De route is voorgereden, we hebben contact met de politie. We laten niets aan het toeval over. Dan kan er niets misgaan", aldus Heckert.



In Leiden moeten de stikstofvaten eerst van de tweede verdieping naar de begane grond verplaatst worden, het past maar net in de lift, en dan wordt het zogenoemde bioarchiefsysteem met de groots mogelijke omzichtigheid in de wagen geladen. Vervolgens rijdt het langzaam over de weg. Op de A4 wordt niet harder gereden dan 60 kilometer per uur.



Het totale proces duurt naar verwachting twee uur. De colonne zal rond 12.00 uur vertrekken uit Leiden. ,,Als er iets tegenzit kan het langer duren. Een spannende dag dus."