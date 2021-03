Bilal Wahib geeft helemaal niets om het jongetje dat hij vermoedelijk blijvend heeft getraumatiseerd

De kunst van een welgemeend excuus; dat talent hebben maar weinig mensen. Toen mijn beste vriendin vanochtend appte dat ze zeer nare berichten had gelezen over zanger, acteur en presentator Bilal Wahib, die een 12-jarige jongen op Instagram volgens verhalen dwong om zijn geslachtsdeel te laten zien, kon ik dat bijna niet geloven. Je moet wel écht een moreel defect hebben als je een minderjarige knul vanuit een machtspositie tot dat soort daden dwingt, met een valse belofte dat er een beloning zou volgen, in de vorm van 17.000 eurootjes – cash. De jongen gehoorzaamde braaf, geïmponeerd door zijn held, en werd vervolgens een pispaal op internet, want duizenden mensen konden meekijken.



Een leven verwoest – en waarom?